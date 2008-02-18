Парламент Росії виступив із заявою по Косово

Російський парламент виступив із заявою про наслідки самопроголошення незалежності Косово.

У документі, схваленому керівництвом Держдуми РФ і Ради Федерації Росії, мовиться, що цей крок косовскої сторони зачіпає непорушність територіальної цілісності держав, передає Радіо Свобода.

Парламентарії також вважають, що визнання незалежного статусу Косова створює всі передумови для вибудовування нового формату відносин Росії з невизнаними державами на пострадянському просторі.

Як відзначив спікер Держдуми Борис Гризлов, будь-які посилання на унікальність випадку з краєм Косово тепер безпідставні.