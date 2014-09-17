BBC: Агітаційна кампанія у Шотландії добігає кінця

09:27, 17 вересня 2014
Світ
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У Шотландії почався останній день агітації - у четвер мешканці регіону мають вирішити, чи залишатися у складі Сполученого Королівства.

REUTERS

Лідер шотландських націоналістів Алекс Салмонд закликав виборців не допустити, аби можливість створення незалежної нації "прослизнула крізь пальці", передає BBC Україна.

Напередодні прем'єр-міністр Девід Кемерон у емоційній промові закликав шотландців не виходити зі складу Британії.

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Він також пообіцяв Шотландії більше повноважень у сфері податків та контролю за фінансами, якщо вона проголосує проти.

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