Кемерон: Великобританія може припинити своє існування

У той же час, пише ІТАР-ТАСС, британський прем'єр закликав "не розривати країну на частини.

"У п'ятницю люди можуть прокинутися в новій країні, перед якою буде інше майбутнє, - застеріг він, не виключивши тим самим, що більшість шотландців можуть проголосувати за здобуття суверенітету. - Ми повинні ясно усвідомлювати, що зворотного шляху не буде, як-небудь переграти ситуацію вже не вийде".

Читайте такожБанкіри підрахували втрати Великобританії через можливе від‘єднання ШотландіїГлава британського уряду підкреслив, що референдум визначить долю країни на багато десятиліть вперед: "Люди в четвер проголосують не тільки за себе, але і за своїх дітей, онуків, майбутні покоління".

Читайте такожЄлизавета II закликала шотландців подумати перед референдумомПолітик нагадав про важливу роль, яку Шотландія грала в історії Великобританії, і підкреслив, що союз різних частин королівства дозволяє домогтися більшого на світовій арені. "Вихід зі складу країни буде навічно", - попередив він.

Як повідомлялося, 18 вересня шотландцям буде поставлено питання: "Чи вважаєте ви, що Шотландія повинна стати незалежною державою?"