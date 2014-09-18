Поліція Австралії затримала 15 підозрюваних у тероризмі

У спеціальній операції взяли участь понад 800 співробітників спецслужб, передає радіо "Свобода".

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За словами представників поліції, розвідка отримала відомості про підготовку терористичного акту.

Як повідомляв УНІАН, 12 вересня Австралія вперше за більш ніж 10 років підвищила рівень терористичної загрози з середнього до високого.

У поліції не пов’язують операцію з підготовкою до саміту G20, який має відбутися в Австралії у листопаді. Правоохоронцям наразі невідомо про будь-які загрози, пов’язані з цим заходом.