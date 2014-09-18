53% шотландців підтримують єдність з Британією - екзит-пол
14:26, 18 вересня 2014Світ
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Екзит-поли показують, що Шотландія може залишитися в складі Великобританії.
REUTERS
Згідно опитування Ipsos Mori, яке було зроблено для газети London Evening Standard, єдність Великобританії і Шотландії підтримують 53% шотландців, за незалежність голосують 47%, передає Reuters.Читайте такожШотландії обіцяють більше автономії, якщо вона залишиться у складі Великобританії
У Шотландії сьогодні проходить референдум, який вирішить подальшу долю цієї частини Сполученого Королівства.
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