53% шотландців підтримують єдність з Британією - екзит-пол

Згідно опитування Ipsos Mori, яке було зроблено для газети London Evening Standard, єдність Великобританії і Шотландії підтримують 53% шотландців, за незалежність голосують 47%, передає Reuters.Читайте такожШотландії обіцяють більше автономії, якщо вона залишиться у складі Великобританії

У Шотландії сьогодні проходить референдум, який вирішить подальшу долю цієї частини Сполученого Королівства.