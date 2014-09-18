У Шотландії проходить референдум про незалежність

Виборцям потрібно відповісти "так" або "ні" на питання: "чи Повинна Шотландія бути незалежною країною?", повідомляє Бі-бі-сі. Як очікується, явка повинна бути надзвичайно високою, оскільки понад 4 млн осіб зареєструвалися для участі в голосуванні.

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У Шотландії в 7 ранку відкрилися 2608 дільниць для голосування, які будуть працювати до 10 вечора.

Очікується, що результат референдуму буде оголошено вранці 19 вересня.

Як написала Daily Telegraph, "яким би не виявився результат референдуму, Великобританія ніколи не буде такою, як раніше".

Офіційний результат референдуму буде оголошено після того, як надійдуть результати з усіх 32 адміністративних районів Шотландії.