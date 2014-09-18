ЗМІ: У Шотландії не проводять екзит-пол під час референдуму

В Шотландії під час референдуму про незалежність екзит-пол не проводиться, пише The Guardian.

Як пояснюють західні ЗМІ, оскільки розрив між "так" та " ні" дуже незначний, тому опитування не варті того, щоб на них витрачати гроші.

Всі дані опитувань, які фігурують у сьогоднішніх новинах, - це результати опитувань, проведених напередодні.

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Результати референдуму будуть відомі тільки в п'ятницю вранці.

Крім того, шотландський уряд встановив чіткі правила, якими заборонив журналістам повідомляти деталі ходу голосування. Це буде дозволено тільки після закриття дільниць о 22.00 за місцевим часом (00.00 за Києвом), передає BBC.

Очікується, що явка на референдум буде найвищою в історії Шотландії. З самого ранку тут відкрито 5 тисяч 579 дільниць.