ЗМІ: У Шотландії не проводять екзит-пол під час референдуму
Очікується, що явка на референдум буде найвищою в історії Шотландії.
В Шотландії під час референдуму про незалежність екзит-пол не проводиться, пише The Guardian.
Як пояснюють західні ЗМІ, оскільки розрив між "так" та " ні" дуже незначний, тому опитування не варті того, щоб на них витрачати гроші.
Всі дані опитувань, які фігурують у сьогоднішніх новинах, - це результати опитувань, проведених напередодні.
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Результати референдуму будуть відомі тільки в п'ятницю вранці.
Крім того, шотландський уряд встановив чіткі правила, якими заборонив журналістам повідомляти деталі ходу голосування. Це буде дозволено тільки після закриття дільниць о 22.00 за місцевим часом (00.00 за Києвом), передає BBC.
Очікується, що явка на референдум буде найвищою в історії Шотландії. З самого ранку тут відкрито 5 тисяч 579 дільниць.