У Китаї уйгурського вченого засудили до довічного ув'язнення за сепаратизм

Причиною такого вироку стали звинувачення в сепаратизмі, вчений був затриманий у січні разом з сімома своїми учнями, передає Радіо Свобода.

За версією влади, Тохті причетний до діяльності для повалення китайського правління в Сінцзяні. Ця провінція є батьківщиною для приблизно восьми мільйонів уйгурів, більшість із яких за віросповіданням є мусульманами. Вони нарікають на переслідування з боку Пекіна.

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Сам учений на суді в столиці західної провінції Сінцзян місті Урумчі заявив, що не визнає своєї провини, його адвокат каже, що «напевне подаватиме апеляцію». США і Євросоюз закликали владу Китаю звільнити Ільгама Тохті.