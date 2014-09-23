У Китаї уйгурського вченого засудили до довічного ув'язнення за сепаратизм
15:56, 23 вересня 2014Світ
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Суд у Китаї ухвалив рішення, що колишній професор Пекінського університету, критик політики Китаю щодо уйгурської меншини Ільгам Тохті проведе решту життя за ґратами.
Reuters
Причиною такого вироку стали звинувачення в сепаратизмі, вчений був затриманий у січні разом з сімома своїми учнями, передає Радіо Свобода.
За версією влади, Тохті причетний до діяльності для повалення китайського правління в Сінцзяні. Ця провінція є батьківщиною для приблизно восьми мільйонів уйгурів, більшість із яких за віросповіданням є мусульманами. Вони нарікають на переслідування з боку Пекіна.
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Сам учений на суді в столиці західної провінції Сінцзян місті Урумчі заявив, що не визнає своєї провини, його адвокат каже, що «напевне подаватиме апеляцію». США і Євросоюз закликали владу Китаю звільнити Ільгама Тохті.
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