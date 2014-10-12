У Празі через Еболу закрили частину аеропорту

Підрозділи швидкого реагування празької поліції закрили увечері в суботу частину столичного центрального вокзалу через підозри, що один з пасажирів, які приїхали з Гани, може бути інфікований вірусом Ебола, пише ТАСС.

Про це повідомила представник столичної поліції Андреа Зоулова. "Ми вжили заходів після того, як нам повідомили, що на вокзалі знаходиться чоловік, який приїхав з Гани, і він хворий. У даний час на місце виїхали рятувальники, головний санітарний лікар країни вже у курсі", - зазначила вона.

Вдень у суботу до інфекційної лікарні була евакуйована також одна з мешканок готелю в місті-курорті Карлові Вари. Жінка, яка нещодавно відвідала Нігерію, відчула себе погано.

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"Поки ми не можемо нічого ні підтвердити, ні спростувати. Діагноз їй досі ще не поставлено", - прокоментувала стан хворої представник міської рятувальної служби Петра Бакурова.