Кількість загиблих від лихоманки Ебола перевищила чотири тисячі, більшість - з Ліберії

Найбільше померлих налічується в Ліберії - 2316 осіб, захворювання діагностовано у 4076. У Сьєрра-Леоне інфіковані 2950 осіб, померли 930, у Гвінеї захворіли 1350, померли 778.

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Крім того, наводиться статистика по чотирьом країнам, де на даний момент зареєстровані поодинокі випадки захворювання. У Нігерії захворіло 20 осіб, померли вісім, тоді як в Сенегалі зареєстрований один випадок інфікування, загиблих немає, повідомляє Lenta.ru.

В Іспанії лихоманкою Ебола, згідно зі звітом, захворів один чоловік. Людей, що заразилися на території країни і після цього померлих, немає. Раніше повідомлялося про смерть в іспанському госпіталі місіонера, що заразився в Сьєрра-Леоне. Одна з медсестер, які здійснювали догляд за священиком, також захворіла лихоманкою.

У США на даний момент лихоманка Ебола на території цієї країни було діагностовано в однієї людини, пізніше вона померла. Повідомлялося, що чоловік, приїхавши в Техас, звертався за допомогою до лікарів, однак медперсонал відмовилася госпіталізувати його. Він помер через кілька днів після повторного звернення за медичною допомогою і госпіталізації.

Також у звіті наведено дані про захворюваність в Демократичній Республіці Конго. Згідно з даними ВООЗ, в цій країні за станом на 7 жовтня зареєстровано 71 випадок захворювання і 43 летальних результату.

Таким чином, підсумовуючи дані, можна сказати, що лихоманкою Ебола на даний момент захворіли щонайменше 8470 людина, 4076 загинули.