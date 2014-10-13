Лихоманка Ебола: в Ліберії страйкують медики, вимагаючи доплат за ризик

Як повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі, Національна асоціація працівників сфери охорони здоров'я вимагає підвищення компенсації за ризик для тих, хто лікує хворих на Еболу. Медичні працівники також вимагають надати їм більше захисних костюмів і збільшити страховку.

Від смертельно небезпечного вірусу Ебола в Ліберії вже загинули 95 медиків. В уряді Ліберії заявили, що через безпрецедентний масштаб епідемії не можуть виплачувати надбавку за ризик навіть у тому обсязі, яким незадоволені учасники страйку.

Заступник міністра охорони здоров'я Толберт Нієнсвах зазначив, що страйк негативно позначиться на хворих на Еболу й може загальмувати прогрес у боротьбі з розповсюдженням захворювання.

Як повідомлялося, за даними ВООЗ, щонайменше 4033 людини померли від спалаху лихоманки, більшість із них - у Західній Африці.