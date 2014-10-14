Число жертв лихоманки Ебола досягло майже 4,5 тис. осіб

Про це повідомив на прес-конференції в Женеві помічник генерального директора Всесвітньої організації охорони здоров'я Брюс Ейлвард, передають РИА Новости.

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Крім цього він зазначив, що "в цілому число нових випадків зараження в найбільш постраждалих районах Західної Африки в останні 2 тижні знижується".

Вірус Ебола стрімко поширюється по ЗахіднійАфриці. В даний час випадки зараження вже зареєстровані в Ліберії, Сьєрра-Леоне, Гвінеї, Нігерії, Сенегалі.