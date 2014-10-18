На Далекому Сході Росії госпіталізували матір з дитиною - перевіряють на Еболу

Про це повідомляє в суботу, 18 жовтня, РИА Новости з посиланням на міністра охорони здоров'я Хабаровського краю Олександра Вітько.

Мати і її дев'ятимісячна дитина, за словами Вітько, були госпіталізовані після того, як у дитини піднялася температура. «Їм запропонували госпіталізацію, взяли аналізи, в тому числі на вірус Ебола. Аналізи будуть готові у вівторок», - розповів міністр.

У даний час температура у дитини прийшла в норму, за попередніми даними, у нього ГРВІ. Тим не менше, мати і її дитина перебувають в ізольованому боксі інфекційної лікарні.

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Спалах лихоманки Ебола був зафіксований у лютому 2014 року в Гвінеї, потім вірус поширився на Сьєрра-Леоне, Ліберію, Нігерію, Демократичну Республіку Конго і Сенегал. Випадки захворювання зафіксовані в США і Європі. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, число жертв лихоманки досягло 4477 людей.