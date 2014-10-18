По всій Німеччині зупинилися електрички - машиністи розпочали 50-годинний страйк

Німецька профспілка машиністів залізничного транспорту GDL почала в ніч на суботу, 18 жовтня, широкомасштабний 50-годинний страйк.

До 4 годиин ранку понеділка, 20 жовтня, по всій Німеччині зупинено рух приміських електричок, регіональних поїздів і поїздів далекого прямування, передає «Німецька хвиля».

Днем раніше на роботу не вийшли машиністи, задіяні у вантажоперевезеннях на Німецькій залізниці (Deutsche Bahn), повідомляє агентство dpa.

За допомогою страйку GDL має намір чинити тиск на керівництво Deutsche Bahn в тарифній суперечці. Профспілка вимагає збільшити зарплати машиністів локомотивів на 5% і зменшити кількість робочих годин. Крім того, він прагне посадити начальство за стіл переговорів про тарифікацію провідників та інших залізничників.

Відповідальний за роботу з персоналом член правління Deutsche Bahn Ульріх Вебер заявив в опублікованому в суботу, 18 жовтня, інтерв'ю газеті Bild, що "настільки несподівані страйки такого масштабу є абсолютно безвідповідальними і знаходяться на межі ірраціональності".

Зупинка залізничного руху ймовірно зачепила мільйони пасажирів у всій Німеччині.