Епідемія Еболи може призвести до економічної катастрофи в Західній Африці

Епідемія хвороби, викликаної вірусом Ебола (ХВВЕ), може призвести до економічної катастрофи і появи втраченого покоління в країнах Західної Африки. Таку думку висловила в неділю президент Ліберії Еллен Джонсон-Серліфф, повідомляє ТАСС.

За її словами, ситуація з ХВВЕ - це "не лише криза у сфері охорони здоров'я". "Покоління молодих людей по всій Західній Африці ризикує бути "втраченим" внаслідок економічної катастрофи", - зазначила вона. "Час розмовляти і теоретизувати закінчився, - заявила Джонсон-Серліфф. - Тільки узгоджені дії врятують мою країну та сусідні держави від національної трагедії".

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Президент зазначила, що спалах ХВВЕ вже спровокував зрив збору врожаю в найбільш постраждалих від хвороби країнах, призвів до падіння обсягів торгівлі та закриття державних кордонів у регіоні. Вона додала, що Ліберія продовжує потребувати допомоги в справі протидії епідемії - у вигляді фінансових коштів, медичного персоналу та ліків.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, число жертв спалаху вірусу Ебола, що продовжується в країнах Західної Африки, вже перевищило 4,5 тис осіб, близько 9 тис інфіковані. Найбільше смертельних випадків припадає на три країни - Ліберію, Сьєрра-Леоне та Гвінею.