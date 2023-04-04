З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну США вже підготували понад 7000 українських військових.

Навчання українців на американських танках M1-A1 Abrams ще не розпочалося, але це обов'язково буде і "відносно скоро".

Як повідомив американський високопосадовець у сфері оборони на умовах анонімності для CNN, зараз триває фаза закупівлі обладнання.

"Навчання на Abrams ще не розпочалися... Ми все ще працюємо над закупівлею обладнання, тому ми ще не розпочали навчання, але я б очікував, що це станеться відносно скоро", – сказав посадовець для видання.

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Він зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну США вже підготували понад 7000 українських військових.

Танки Abrams для України

У січні 2023 року президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив про передачу Україні 31 танка Abrams, з яких сформують танковий батальйон. Проте у Штатах одразу наголосили, що цей процес займе не один місяць.

У лютому міністр американської армії Крістін Вормут зазначила, що для доставки цих танків в Україну може знадобитися більше року.

Згодом у США почали шукати способи доставити танки Abrams швидше. Вихід знайшли – замість обіцяної версії М1А2 будуть відправлені танки M1A1. Вони мають прибути до України до осені 2023 року.

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