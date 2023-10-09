Йшлося про борт, який летів з Тегерану.

Аеропорт Гамбурга призупинив польоти через "загрозу нападу" на один з літаків.

Як повідомляє Der Spiegel із посиланням на заяву прес-службу аеропорту, "у зв'язку з заходами федеральної поліції" виліт і посадка "тимчасово неможливі".

Водночас у поліції німецьким журналістам розповіли, що вранці надійшов електронний лист із загрозою нападу на літак Тегеран-Гамбург. Цей рейс приземлився в Гамбурзі о 12:20. Зараз лайнер знаходиться окремо від інших літаків.

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Усі 198 пасажирів та 16 членів екіпажу вже залишили літак, вони проходитимуть огляд в окремій зоні. Їхній багаж, а також сам літак також будуть перевірені.

Як повідомляє агентство Reuters з посиланням на поліцію, літак уже обшукали. Про результати перевірки не повідомляється.

Що передувало

Над аеропортом Франкфурта-на-Майні, найбільшим у Німеччині, кружляв невідомий безпілотник. Через це екстрено скасували і перенесли рейси.

За словами речниці аеропорту Fraport, було скасовано понад 20 рейсів, ще більше було затримано або перенесено на 29 вересня. "Наслідки досі відчуваються" попри те, що у п'ятницю робота летовища була відновлена.

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