Керівник Офісу президента України також поспілкувався з майбутнім радником з нацбезпеки США.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у четвер, 5 грудня, зустрівся з майбутнім віцепрезидентом США Джей-Ді Венсом у Вашингтоні. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на власні джерела.

Також, за даними ЗМІ, Єрмак і посол України в Сполучених Штатах Оксана Маркарова зустрілися на Капітолійському пагорбі з Майком Волтцом, обраним Трампом на посаду радника з національної безпеки. Крім того, на зустрічі був присутній представник Кіта Келлога, генерал-лейтенанта у відставці, обраного на посаду спеціального представника з питань України та Росії.

Видання зазначає, що Київ "відчуває терміновість" перед інавгурацією Дональда Трампа 20 січня, "враховуючи обіцянку обраного президента США швидко покласти край війні".

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"З огляду на те, що військові зусилля України вичерпані, а її сили щодня зменшуються, в країні існують побоювання, що період до інавгурації Трампа 20 січня може бути надзвичайно жорстоким, оскільки Росія намагається захопити більше території до початку будь-яких переговорів", - йдеться у статті.

Візит Єрмака до США

Як повідомляв УНІАН, керівник Офісу президента Уукраїни Андрій Єрмак у США провів перші зустрічі з радниками Трампа. Зокрема, українська делегація зустрілася з майбутнім спецпредставником США з питань України та Росії Кітом Келлогом.

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що Андрій Єрмак вирушив із візитом до США з метою встановлення зв'язків із новою адміністрацією після перемоги Дональда Трампа на виборах президента.

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