Керівник Офісу президента України має провести важливі зустрічі у Штатах.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак відправився з візитом у Сполучені Штати з метою встановлення відносин з новою адміністрацією після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах. Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив на брифінгу у Брюсселі, відео якого розповсюдило Радіо Свобода.

"Сьогодні у США перебуває керівник Офісу президента Андрій Єрмак, який матиме відповідні зустрічі. Важливі зустрічі. І цей контакт, на рівні керівника Офісу, надзвичайно важливий для встановлення, у тому числі, відносин з представниками нової адміністрації", - сказав Сибіга.

Міністр зазначив, що нещодавно теж відвідував Вашингтон, де відбулися важливі зустрічі з представниками обох палат Конгресу та Республіканської і Демократичної партій. Мова стосувалася подальшої підтримки України.

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"Ми сподіваємося на продовження цієї підтримки для України з боку США, з боку американського народу", - сказав Сибіга.

Водночас, за його словами, російський диктатор Володимир Путін не змінив початкових планів, з якими розпочав повномаштабну війну проти України.

"Я вважаю, що Путін не змінив своїх підходів і риторики, зокрема, щодо ультиматумів та наполяганні на капітуляції України. Як це було на початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022-го, а я дуже добре пам'ятаю ці перші пропозиції, так і зараз. Тобто, вони прагнуть капітуляції України і демонтажу нашої державності. Відповідно, ми разом з нашими союзниками повинні зробити все, щоби примусити Росію до справедливого, всеосяжного, сталого миру", - сказав Сибіга.

У цьому зв'язку, як нагадав голова МЗС, Україна говорить про концепцію "мир через силу".

Раніше Радіо NV повідомило із посиланням на власні джерела в дипломатичних колах, що найближчими днями голова Офісу президента Андрій Єрмак проведе переговори з оточенням Дональда Трампа, зокрема з його майбутнім спецпредставником в Україні Кітом Келлогом.

За даними Reuters, "мирний план" Дональда Трампа щодо завершення війни набуває дедалі конкретніших обрисів. Зокрема, є три основні пропозиції: план спецпредставника з питань України Кейта Келлога, план віцепрезидента Джей Ді Венса і план колишнього виконувача обов'язків начальника розвідки Трампа Річарда Гренелла. Вони відрізняються в деяких нюансах, проте всі вони передбачають "заморозку" війни за нинішніми лініями фронту і відмову від вступу України до НАТО.

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