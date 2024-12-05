Зокрема, українська делегація вже зустрілася з посланником Трампа по Україні Кітом Келлогом.

Українська делегація на чолі з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком, яка перебуває з візитом у США, провела перші зустрічі з радниками Дональда Трампа.

Як пише Reuters із посиланням на обізнані джерела, метою візиту стало налагодження співпраці з майбутньою адміністрацією США для отримання підтримки у війні проти Росії.

"Група зустрілася у Вашингтоні з радником Трампа з національної безпеки Майком Волтцем і його посланцем по Україні Кітом Келлогом", - сказало джерело видання, не повідомивши інших подробиць.

Відео дня

Україна і Трамп - що відомо

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що Андрій Єрмак вирушив із візитом до Сполучених Штатів із метою встановлення зв'язків із новою адміністрацією після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах.

За даними Reuters, є три основні варіанти "мирного плану" Трампа щодо завершення війни: план спецпредставника з питань України Кейта Келлога, план віцепрезидента Джей Ді Венса і план колишнього виконувача обов'язків начальника розвідки Трампа Річарда Гренелла. Вони відрізняються в деяких нюансах, проте всі вони передбачають "заморозку" війни за нинішніми лініями фронту і відмову від вступу України до НАТО.

Вас також можуть зацікавити новини: