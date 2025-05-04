Путін укотре поскаржився на те, що Москві доводиться протистояти Заходу.

Російське вторгнення до Криму та захоплення українського півострова було "вимушеним заходом". Таку цинічну заяву зробив російський диктатор Володимир Путін в інтерв'ю кремлівському пропагандисту Павлу Зарубіну, що було присвячено 25-річчю перебування при владі.

"Ми змушені були у 2014 році прийняти рішення про підтримку кримчан і севастопольців. Тому що інший спосіб поведінки означав би допустити, щоб їх розтерзали", - заявив він.

Путін укотре поскаржився на те, що Москві доводиться протистояти Заходу. Він зазначив, що "так історично склалося".

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Пояснюючи те, чому РФ не зважилася на повномасштабне вторгнення в Україну ще у 2014 році, Путін пояснив, що це було б нереалістично, оскільки Росія не була готова до "протистояння з колективним Заходом".

Також російський диктатор заявив, що думає про свого потенційного наступника, який може його змінити в майбутньому. За словами Путіна, він "оцінює потенціал кожного". Однак він додав, що вибір, зрештою, нібито залишиться за росіянами.

"Я завжди про це думаю. Шанси зробити щось по-серйозному навряд чи будуть у людини, за якою не стоїть довіра народу. Це принципове абсолютно питання. Тому, коли я думаю про це, а я думаю про це постійно, звісно, я думаю про те, що має з'явитися людина, а краще кілька людей, щоб у людей вибір був, яка змогла б домогтися цієї довіри з боку громадян країни", - сказав він.

Що ще сказав Путін пропагандисту Зарубіну

Як писав УНІАН, також в інтерв'ю кремлівському пропагандисту Путін зробив нову заяву про війну. Він заявив, ніби його хотіли спровокувати на застосування ядерної зброї під час війни проти України.

Також Путін прокоментував можливість примирення з Україною. Він висловив переконання, що в майбутньому примирення можливе.

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