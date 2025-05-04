Путін навряд чи відмовиться від півострова, який перетворив у військову базу, а Україна не визнає його частиною Росії.

Переговори щодо припинення війнив Україні, які США намагаються просувати, упираються у головну перешкоду - Крим. Півострів має стратегічне та символічне значення для обох сторін, пише NBC.

Крим із давніх часів був предметом боротьби імперій. Росія анексувала його у 2014 році, порушивши міжнародне право. Півострів має ключове військове й економічне значення, а також є культурним символом.

Хоча між Україною та США підписано угоду про доступ до природних мінералів, основні розбіжності з Росією залишаються. Крим залишається центром конфлікту.

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Президент Володимир Зеленський відмовляється визнавати російський контроль, а диктатор Володимир Путін наполягає на приналежності півострова Росії.

За легендою, саме в Криму Володимир Великий прийняв хрещення, і тому він має глибоке духовне значення.

"Але справа не лише в тому, що когось там охрестили, чи в тому, що це було джерелом російської духовності. Крим – це військовий актив для Росії", - каже Орися Луцевич, заступниця директора програми "Росія та Євразія" лондонського аналітичного центру Chatham House.

Путін назвав півострів "непотоплюваним авіаносцем" Росії. Тут базується Чорноморський флот, що дає Москві перевагу в регіоні. Україна завдала відчутного удару по цьому потенціалу, змусивши флот відступити з Севастополя. Також Київ атакував Керченський міст, ускладнюючи постачання для росіян.

Українці побоюються, що визнання Криму російським дозволить відновити військову присутність Москви та посилити загрозу.

"Це не просто земля", - каже кримський татарин-активіст на умовах анонімності, щоб захистити родину на півострові. "Якщо ми відмовимося політично боротися за Крим, це також буде знаком того, що вбивати людей, змінювати геополітичні закони, красти землю та розпочинати війни - це нормально".

Кримські татари прагнуть повернення півострова під контроль України, зважаючи на сталінську депортацію 1944 року. Для Путіна анексія Криму - "акт відновлення історичної справедливості" після розпаду СРСР, який він вважає "найбільшою геополітичною катастрофою століття".

"Що стосується більшості росіян, незалежно від того, чи підтримують вони Путіна, чи зневажають його, Крим - російський", - сказав Марк Галеотті, директор консалтингової компанії Mayak Intelligence.

Для решти світу анексія Криму залишається незаконною окупацією.

"США відкидають спробу Росії анексувати Крим", - заявив тодішній державний секретар Майк Помпео у 2018 році.

Ця позиція залишається чинною, хоча не всі в команді Трампа поділяють оптимізм.

"Війна не закінчиться найближчим часом", - сказав віцепрезидент Джей Ді Венс.

Росія нині контролює близько 20% території України, але Крим займає особливе місце в національній свідомості.

"Крим - це випробування на принципи, стійкість та гідність", - підсумовує кримськотатарський активіст.

Окупація Криму Росією: яка позиція Трампа

Як писав УНІАН, 25 квітня президент США Дональд Трамп підтвердив, що хоче визнати окупований Крим російським:

"Я думаю, що війна почалася, коли вони почали говорити про вступ до НАТО. Крим залишиться з Росією".

Президент України Володимир Зеленський зі свого боку заявив, що Україна не може відмовитися від Криму. Хоча при цьому він визнав, що зараз у Києва немає достатньої кількості озброєння, щоб повернути контроль над півостровом силою.

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