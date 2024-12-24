Вадим Хлюдзинський

В American Airlines напередодні Різдва стався технічний збій.

Найбільша американська авіакомпанія American Airlines призупиняла всі рейси до США. Про це компанія повідомила у соцмережі Х.

Зазначається, що скасування виконання рейсів сталося "через технічний збій". Що саме трапилося, перевізник не уточнив.

"В даний час у нас стався технічний збій з усіма рейсами American Airlines. Ваша безпека - наш головний пріоритет. Щойно проблему буде усунуто, ми доставимо вас в цілісті і безпеці до місця призначення",- йшлося у повідомленні.

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Збій стався напередодні Різдва, коли в США літають багато пасажирів. Востаннє American Airlines призупиняла польоти під час глобального збою Windows у липні.

Вже незабаром видання Euronews повідомило, що польоти авіакомпанії American Airlines відновлені по всій території Сполучених Штатів.

Збої в роботі American Airlines

Як повідомляв УНІАН, вранці 19 липня,світ зіткнувся з масштабним збоєм в роботі найбільших комунікаційних та фінансових систем. Загалом проблеми торкнулися банків, мобільних операторів та авіакомпаній по всьому світі, - зокрема, і American Airlines.

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Компанія зупинила свої польоти через проблеми зі зв'язком, які були спричинені глобальним збоєм.

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