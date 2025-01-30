Щоправда, наразі не зрозуміло, скільки саме їх там було.

На борту літака, який розбився у Вашингтоні, перебували спортсмени – учасники американського чемпіонату з фігурного катання на ковзанах. Серед них зокрема були вихідці з Росії, повідомляють ЗМІ.

Як повідомила компанія American Airlines, якій належав літак, на борту лайнера перебували 60 пасажирів і чотири члени екіпажу. За даними The Independent, у вертольоті, який виконував тренувальний політ, перебували троє солдатів, жоден із яких не був високопосадовцем армії.

Видання NBC News повідомляє із посиланням на Американську асоціацію фігурного катання, що на борту літака перебували учасники чемпіонату США, який проходив у місті Вічіта, штат Арканзас.

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"Ці спортсмени, тренери та члени сімей поверталися додому з Національного табору розвитку, який проводився разом з Чемпіонатом США з фігурного катання", — йдеться в заяві спортивного органу.

Серед пасажирів також були російські чемпіони світу з парного катання, подружня пара Євгенія Шишкова та Вадим Наумов, а також бронзова призерка чемпіонату СРСР у парному катанні Інна Волянська, повідомляють російські державні інформаційні агентства ТАСС і РИА Новости. Обидва агентства посилалися на неназване джерело у своєму звіті.

52-річна Шишкова та 55-річний Наумов виграли парні змагання з фігурного катання на Чемпіонаті світу 1994 року, і вони проживали в США з 1998 року, повідомляє ТАСС. Вони працювали тренерами фігуристів, у складі яких була збірна Росії.

Речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що на борту були громадяни Росії, але не уточнив, чи були на борту Шишкова та Наумов.

Авіакатастрофа у Вашингтоні

Як писав УНІАН, в ніч на четвер у столиці США розбився пасажирський літак. Момент аварії потрапив на камери спостереження, які зафіксували, що лайнер заходив на посадку, коли йому перекрив траекторію військовий гелікоптер. Відбулося зіткнення, внаслідок якого обидві машини впали у річку.

Президент США Дональд Трамп прокоментував трагедію у своїх соцмережах. Він висловив здивування діями пілота вертольота, а також пасивністю диспетчерів, які не попередили військових про небезпеку зіткнення за пасажирським літаком.

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