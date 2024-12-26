Авіакатастрофа в Казахстані: пасажир зняв відео з салону перед падінням

Чоловік стверджує, що стався вибух за межами літака. Корпус було пошкоджено, а уламки навіть пробили його жилет.

Пасажир літака компанії Azerbaijan Airlines, який розбився в Актау (Казахстан), Субхонкул Рахімов опублікував відео із салону лайнера незадовго до катастрофи, повідомляє Радио Азаттык.

На кадрах видно обстановку в салоні, коли літак ще перебував у повітряному просторі РФ. Рахімова стверджує, що пілоти тричі намагалися посадити літак у Грозному, але під час третьої спроби стався вибух, але не в середині лайнера.

"Був вибух — я б не сказав, що всередині літака. Де я сидів, у мене обшивка поруч відлетіла… Жилет узяв, дивлюся: у жилеті дірка — осколком пробило. Після цього вибуху якраз між ніг у мене — десь там ось — цей осколок прилетів і влучив. Він жилет наскрізь пробив", — розповів Рахімов.

Незрозуміло, чи долетів літак до Грозного, але очевидно, що він мав проблеми з керуванням. Понад годину пілоти втримували висоту, керуючи тільки тягою двигунів. У ЗМІ також з'явилося аудіоповідомлення від ще одного пасажира. У ньому чоловік заявив, що "дві години летів і чекав своєї смерті".

На ще одному відео, яке з'явилося в мережі, видно отвори на хвості літака, що розбився. Пошкодженнясхожі на ті, які залишаються після обстрілу або вибуху з вражаючими елементами.

Азербайджанські ЗМІ поширили відео з салону літака перед катастрофою, на якому видно жінку, за їхньою версією, поранену осколком. На ще одному відео видно пошкодження на крилі літака.

Катастрофа літака в Казахстані

Пасажирський літак Embraer E190AR авіакомпанії Azerbaijan Airlines (AZAL) із десятками людей на борту зазнав катастрофи 25 грудня місті Актау на заході Казахстану. З 67 осіб загинули 38.

Відомо, що зе 29 людей, зокрема двоє дітей, перебувають у лікарнях. 11 осіб – у стабільно важкому стані, решта – у стані середньої тяжкості.

Про імовірність збиття борту у мережі писали після публікації відео з уламками – на них чітко були видні пробоїни. Цю версію озвучив і керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко:

"Росія повинна була закрити повітряний простір над Грозним, але не зробила цього. Літак отримав пошкодження від росіян і його відправили до Казахстану, замість того, щоб екстрено посадити в Грозному та врятувати життя людей", – заявив Коваленко.

Борт, що прямував до Росії, могла збити російська зенітна установка, пише The Wall Street Journal. Ймовірно, лайнер переплутали із безпілотником.

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