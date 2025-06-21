Вони вилетіли зі США і, найімовірніше, летять на авіабазу в Індійському океані.

Стелс-бомбардувальникиB-2 ВПС США вилетіли з авіабази Вайтмен у штаті Міссурі за підтримки восьми заправників KC-135 Stratotanker. Судячи з усього, літаки прямують на авіабазу Дієго-Гарсія - стратегічно важливий військовий об'єкт США в Індійському океані.

Дані з сайтів відстеження польотів показують, що дві групи заправників по чотири літаки кожна провели дозаправку в повітрі з B-2 над Канзасом. Бомбардувальники використовували позивний "MYTEE21", який раніше вже застосовувався в подібних стелс-місіях, пише The UK Defence Journal.

Повідомляється, що переміщення B-2 відбувається на тлі ширшого перерозподілу американських військових сил у Європу і на Близький Схід. За останні тижні в регіон були перекинуті десятки американських літаків, включно з винищувачами, заправниками і розвідувальними платформами. Дві авіаносні ударні групи ВМС США також діють у передових районах, разом з іншими силами флоту і ВПС.

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Що відомо про використання стелс-бомбардувальників

B-2 Spirit призначений для дальніх ударів і здатний нести як звичайне, так і ядерне озброєння. Це єдиний американський літак, спеціально розроблений для проникнення в глибоко ешелоновану систему ППО, включно з підземними цілями.

Участь восьми заправників вказує на операцію з великим радіусом дії. Хоча Міністерство оборони США офіційно не підтвердило ні маршрут, ні мету місії, масштаб і координація польоту говорять про заздалегідь сплановане перекидання.

Наразі немає ознак того, що готується негайний удар. Однак час вильоту викликає інтерес на тлі загострення ситуації навколо іранської ядерної програми та посилення військової присутності США в регіоні.

Боротьба з Іраном і роль США в цьому - останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що Ізраїль нещодавно вдарив по найбільшому ядерному центру Ірану. Йдеться про ядерний дослідницький центр у провінції Ісфахан. Однак повідомляється, що витоку небезпечних матеріалів не сталося.

Крім того, ексгенерал Ізраїлю розповів, чому в Ізраїлю та США з'явився рідкісний стратегічний шанс саме зараз. "Успішна операція Ізраїлю може не тільки нейтралізувати серйозну загрозу, а й змінити стратегічний ландшафт Близького Сходу", - зазначив він.

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