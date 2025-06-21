Ізраїль вдарив по найбільшому ядерному центру Ірану

Іранські чиновники запевняють, що витоку радіоактивних речовин не було, але місцевим варто уникати місця ударів.

У суботу вранці ізраїльська авіація вдарила по найбільшому в Ірані ядерному дослідницькому центрі у провінції Ісфахан. Про це повідомив заступник губернатора провінції в інтерв’ю напівофіційному агентству Fars, передає CNN.

За словами чинровника, ціллю став Ісфаханський центр ядерних технологій — ключовий об'єкт в іранській ядерній програмі. Не зафіксовано витоку небезпечних матеріалів, однак мешканцям порадили уникати зони удару через рятувальні операції.

Протиповітряна оборона Ірану частково перехопила атаки, хоча деякі ракети досягли цілі. "Більшість вибухів були викликані системами ППО, але частина — ворожими ударами", — сказав чиновник.

Відео дня

Удари по центру в Ісфахані

Нагадаємо, що у перші дні конфлікту Ізраїль уже завдавав удару по Ісфаханському ядерному центру. Армія оборони Ізраїлю заявила про серйозні пошкодження об'єкта, однак представник Організації з атомної енергії Ірану стверджує, що ушкодження були незначними. МАГАТЕ ж зазначає: чотири будівлі на території зазнали критичних руйнувань.

Ситуація в регіоні залишається напруженою. Наразі немає офіційної реакції Ізраїлю на останні події, проте напади на стратегічні об'єкти Ірану можуть загострити протистояння.

Вас також можуть зацікавити новини: