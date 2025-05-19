'Найсмертоносніша стадія': лікарі поділились прогнозами щодо стану Байдена, - NYT

Завдяки прориву медицини у лікуванні раку простати, тепер прогнози на життя хворих вимірюються роками, а не місяцями, як раніше.

У експрезидента США Джо Байдена діагностували рак простати 4 стадії, що уже поширився на кістки. Це — найнебезпечніша стадія захворювання, що вважається невиліковною, пише The New York Times.

"Це 4 стадія, найсмертоносніша зі стадій хвороби. Її неможливо вилікувати", - пише видання.

Втім, провідні фахівці в галузі онкології зазначають, що сучасна медицина дозволяє пацієнтам із таким діагнозом жити роками, а не місяцями, як було ще нещодавно.

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"Життя тепер вимірюється роками, а не місяцями", — сказав доктор Деніел В. Лін.

"Чоловіки, у яких рак простати поширився на кістки, можуть прожити 5, 7, 10 або більше років. Сподіваємося, що пан Байден, якому за 80, помре з природних причин, а не від раку простати", — зазначив доктор Джадд Моул з Університету Дьюка.

Діагноз було виявлено після того, як Байден звернувся до лікарів зі скаргами на нетримання сечі. Проте експерти сумніваються, що ці симптоми були спричинені раком.

"Я дуже сумніваюся, що його симптоми були спричинені раком", — прокоментував доктор Лін.

Сьогодні діагностика стала точнішою, зокрема завдяки ПЕТ-скануванню з використанням простат-специфічного мембранного антигену (ПСМА). Це дозволяє виявляти рак значно раніше, а отже — починати лікування ефективніше.

Щодо лікування, то тепер лікарі мають у розпорядженні близько 10 нових препаратів. Перший етап — припинити вироблення тестостерону, який живить рак. Раніше це досягалось хірургічним шляхом, нині ж — ін'єкціями чи таблетками. У поєднанні з блокаторами андрогенів, хіміо- або променевою терапією, пацієнти отримують набагато ефективнішу підтримку.

"У нашому арсеналі набагато більше інструментів. За останнє десятиліття показники виживання майже потроїлися. Я не можу уявити, наскільки багато змін відбулося", – сказав доктор Моул.

Важливу роль у цьому прориві відіграли державні інвестиції у дослідження, зокрема через Національні інститути охорони здоров'я та Міністерство оборони США. І, як зазначають експерти, сам Байден активно підтримував ці ініціативи ще під час президентства.

"Байден був одним із перших президентів, які поставили боротьбу з раком на перше місце", — нагадав доктор Лін.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, експрезиденту Сполучених Штатів Америки Джо Байдену діагностували агресивну форму раку простати. Повідомляється, що діагноз поставили після того, як лікарі виявили невеликий вузол, який вимагав подальшої оцінки.

"Хоча це більш агресивна форма захворювання, рак, схоже, чутливий до гормонів, що дозволяє ефективно його лікувати. Президент і його сім'я розглядають варіанти лікування разом зі своїми лікарями", - заявили представники Байдена.

За даними CNN, Байдену поставили діагноз рак простати, який характеризується 9 балами за шкалою Глісона (5-й клас) з метастазами в кістки.

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