Рак дав метастази у кістки Байдена: Трамп відреагував

Президент США публічно висловив підтримку Байдену та його сім'ї на тлі новин про його діагноз.

Президент США Дональд Трамп відреагував на новини про діагноз колишнього президента Джо Байдену. Американський лідер побажав 46-му президенту швидкого та успішного одужання.

"Меланія та я з сумом дізналися про нещодавній діагноз Джо Байдена. Ми висловлюємо наші найтепліші та найкращі побажання Джилл та її родині, а також бажаємо Джо швидкого та успішного одужання", – написав Трамп на Truth Social.

Як пише CNN, ця коротка заява є виявом співчуття до Байдена, якого Трамп продовжує критикувати, навіть після того, як той вибув з перегонів проти нього у 2024 році.

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Що передувало

Як повідомляв УНІАН, експрезиденту Сполучених Штатів Америки Джо Байдену діагностували агресивну форму раку простати. Повідомляється, що діагноз поставили після того, як лікарі виявили невеликий вузол, який вимагав подальшої оцінки.

"Хоча це більш агресивна форма захворювання, рак, схоже, чутливий до гормонів, що дозволяє ефективно його лікувати. Президент і його сім'я розглядають варіанти лікування разом зі своїми лікарями", - заявили представники Байдена.

За даними CNN, Байдену поставили діагноз рак простати, який характеризується 9 балами за шкалою Глісона (5-й клас) з метастазами в кістки.

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