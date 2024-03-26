Він розкритикував чутки про таке прохання на адресу України.

Колишній головний військовий США, який у минулому очолював американську армію, Бен Годжес заступився за право України атакувати російській нафтопереробні заводи.

В інтерв'ю ВВС він прокоментував дані західних ЗМІ про те, що Білий дім різко критикує Київ за подібне зухвальство. Військовий вважає, що це жахлива рекомендація, яку варто ігнорувати.

"Сподіваюся, що це неправда. Та, на жаль, у це можна повірити. І якщо хтось із нашого уряду повідомив таке українцям, - це абсолютно жахлива рекомендація. Україна має її ігнорувати. [НПЗ] є законними цілями", - акцентував він.

Він нагадав, що подібні заяви лунають після того, як Росія вдалася до нищівних атак по українських об’єктах. А в цьому випадку ми кажемо про цивільні цілі. Якщо Білий дім справді так вважає, можна з сумом резюмувати: там досі не розуміють мету війни, не розуміють пріоритетів, вважає генерал.

"Чому ми не говоримо, що хочемо перемоги України, не зосереджуємося на цьому? Нам вкрай потрібні стратегічна чіткість і пріоритети", - пояснив Годжес.

Удари по російських нафтозаводах - що каже Захід

Дані про те, що офіційні особи США критикують Україну через удари по російських НПЗ публікував минулого тижня Financial Times, посилаючись на три джерела. Вони стверджували, що Вашингтон висловив своє незадоволення Києву та надіслав попередження СБУ та ГУР.

Через кілька днів (25 березня) в СБУ натякнули, що її агенти дійсно причетні до згаданих подій у РФ. На професійне свято служба пообіцяла, що кожний наступний удар України буде сильнішим.

Водночас видання Forbes резюмувало, що за рік Україна дроновими атаками змогла скоротити потужності НПЗ РФ на 12%.

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