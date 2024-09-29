Заява Байден прозвучала на тлі операцій Ізраїлю проти "Хезболли" в Лівані та хуситів у Ємені.

Президент США Джо Байден заявив про неприпустимість повномасштабної війни на Близькому Сході.

Цю заяву американський президент зробив на тлі операцій Ізраїлю проти "Хезболли" в Лівані та хуситів у Ємені, передає Голос Америки.

"Це необхідно. Цього дійсно потрібно уникнути", - сказав Байден.

Також він анонсував розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, але не уточнив, коли вона відбудеться і про що саме йтиметься. "Я розповім вам про те, що я йому скажу, після нашої розмови", - повідомив він.

Видання зазначило, що США закликають до дипломатичного вирішення конфлікту в Лівані, але вирішили посилити військову присутність у регіоні, що свідчить про наростаюче занепокоєння.

Ліквідація лідера "Хезболли"

28 вересня внаслідок удару ізраїльських ВПС було вбито главу "Хезболли" Хасана Насраллу. За деякий час того самого дня "Хезболла" офіційно підтвердила смерть Насралли.

Ізраїльський експерт з безпеки Дан Шуфтан з університету Хайфи пояснив, що вбивство ватажка "Хезболли" Хасана Насралли має значення для всього світу. Насамперед тому, що його загибель позбавить ісламістів об'єднуючої фігури, а Іран - найважливішого інструменту його політики у регіоні.

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