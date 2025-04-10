Журналіст FT зазначив, що на Брінк останнім часом чинили тиск як адміністрація Трампа, так і Зеленський.

У Державному департаменті США офіційно підтвердили інформацію, що Бріджит Брінк йде з посади посла Сполучених Штатів Америки в Україні. Про це заявила речниця Держдепу США Теммі Брюс на брифінгу.

"Вона повертається додому. Так. Так що це офіційно", - сказала Брюс.

На запитання, чи чинили на неї тиск або давали вказівки не згадувати Росію в контексті атак на Україну, Брюс відповіла, що не знає нічого подібного.

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Варто зазначити, що це питання, ймовірно, стосувалося повідомлення Брінк про атаку РФ на Кривий Ріг, коли вона не вказала, що ракета була саме російською.

Кореспондент FT Крістофер Міллер, зі свого боку, з посиланням на джерела повідомив, що причиною звільнення Брінк з посади посла США в Україні стала її незгода з політикою адміністрації нового президента США, а також причини особистого характеру. Журналіст зазначив, що на Брінк останнім часом чинили тиск як адміністрація президента США Дональда Трампа, так і президент України Володимир Зеленський.

Відставка Бріджит Бринк - деталі

Про намір Бринк піти у відставку раніше повідомили видання Reuters і телеканал CBS News із посиланням на три джерела.

За даними "Суспільного", вона вже написала заяву про відставку за власним бажанням. Цю інформацію виданню підтвердив неназваний представник Державного департаменту США.

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