Ще кілька тижнів тому Вашингтон вирішив залишити її на посаді, попри зміну президента США.

Посол США в Україні Бріджит Брінк має намір піти у відставку. Днями вона зазнала критики з боку президента Володимира Зеленського. Про це повідомляє CBS News із посиланням одразу на три джерела.

На сьогодні офіційної заяви про відставку не було, але, за словами джерел, Брінк вже почала прощатися з колегами.

За словами одного американського високопосадовця, її відставка спричинена "незвичайним поєднанням" особистих і політичних проблем, включно із рішенням Дональда Трампа розігнати Агенцію США з міжнародного розвитку (USAID).

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Як зазначає CBS News, відповідно до внутрішніх протоколів США, Київ визначено як "посаду без супроводу", тобто американським дипломатам заборонено привозяти із собою сім’ї, як це буває зазвичай. Таким чином Брінк вже давно живе далеко від родини.

Також повідомляється, що держсекретар Марко Рубіо мав намір залишити Брінк на посаді посла в Україні та відхилив її першу заяву про відставку, яку усі американські посли формально подають після зміни президента США.

Скандал із заявою Брінк після російського обстрілу

Як писав УНІАН, 4 квітня російська армія завдала ракетного удару по дитячому майданчику в Кривому Розі, вбивши два десятки людей, з яких половина - діти та підлітки. Надвечір того ж дня посол США в Україні Бріджіт Брінк опублікувала досить стандартну заяву про "стурбованість". Але цього разу, ймовірно, слідуючи в руслі політики Трампа, який уникає критики на адресу Росії, Брінк "дипломатично" не згадала, що жахливий удар по дітях завдала саме російська ракета.

Така беззуба реакція американського посольства обурила пересічних українців та президента Володимира Зеленського. Наступного дня він прямо дорікнув Брінк через її небажання називати речі своїми іменами.

Коли 6 квітня російська армія здійснила масований ракетний обсріл всієї України, Брінк знову зробила заяву, але цього разу вже прямо сказала, що це Росія обстрілює Україну.

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