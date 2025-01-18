Вже цього місяця можуть розпочатися переговори щодо узгодження відповідного договору.

Велика Британія та Польща працюють над угодою про оборону, яка буде охоплювати всі питання - від захисту від Росії до боротьби з нелегальною імміграцією та забезпечення енергопостачання. Про це пише Politico, посилаючись на заяву офісу прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера.

У заяві офісу Стармера йдеться про те, що майбутній британсько-польський договір буде спрямовано на встановлення тісніших зв'язків між арміями двох країн та координцію зусиль у боротьбі з дезінформацією та гібридними загрозами.

"Очікується, що цього місяця розпочнуться переговори щодо узгодження договору, який стане ключовим елементом ширшого перезавантаження відносин Великої Британії з Європою і ґрунтуватиметься на нещодавніх угодах з Францією та Німеччиною", - додали у заяві.

Відео дня

У Politico нагадали, що Британія та Польща вже працюють разом над програмою фрегата Miecznik AH140, завдяки якій польські збройні сили отримають нові військово-морські судна у 2030-х роках. Також країни працюють над програмою наземної протиповітряної оборони Narew, вартість якої сягає чотири мільярди фунтів стерлінгів.

Останні заяви Кіра Стармера

Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що його країна відіграватиме "повноцінну роль" у миротворчих зусиллях в Україні. Під час свого візиту до Києва він наголосив, що Британія навіть може розгорнути британські війська для підтримання миру.

Також прем'єр-міністр Британії закликав Європу збільшити підтримку України на тлі приходу Трампа до влади. За його словами, зараз "ми живемо в іншому контексті з точки зору конфліктів по всьому світу".

Вас також можуть зацікавити новини: