Бессент заявив, що Трамп "діє на благо американців".

Міністр фінансів США Скотт Бессент відповів на критику європейців щодо дизельної угоди Дональда Трампа, назвавши ці заяви "лицемірними".

В ефірі Fox News Бессент зазначив, що європейці закуповують енергоресурси у Росії, тим самим також фінансуючи військову машину Кремля.

"Європейці з початку цієї війни надали росіянам більше коштів, ніж українцям, оскільки вони не можуть позбутися російських енергоресурсів. У них була провальна енергетична політика. Тому коли вони кажуть, що ми не можемо розраховувати на перепочинок у питанні цін на дизельне паливо, це суцільне лицемірство", – заявив він.

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Він також заявив, що Трамп "діє на благо американців", і після укладення цієї угоди повернеться до завершення війни з Іраном.

"Не можна говорити, що наші дії неправильні. Послухайте, президент Трамп прийшов до влади з мандатом працювати на благо американського народу. І це піде на користь американському народу. Знаєте, знизити ціни на дизельне паливо і повернутися до питання Ірану", – додав він.

У США також критикують угоду щодо дизельного палива

колишній віцепрезидент США Майк Пенс різко розкритикував рішення Дональда Трампа скасувати санкції проти російських енергоносіїв, назвавши це "зрадою спадщини" сенатора Ліндсі Грема.

Також, за словами конгресмена-республіканця Браяна Фіцпатріка, законодавці готують новий двопартійний законопроект, який заборонить будь-які закупівлі російської нафти.

А сенатор-республіканець Том Тілліс заявив, що угода Дональда Трампа та Володимира Путіна щодо дизельного палива, ймовірно, порушує американське законодавство.

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