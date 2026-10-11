Трамп продав Україну Путіну, а сам залишився ні з чим: The Atlantic про дизельну угоду

Путін використовує схильність Трампа до корупції.

Президент США Дональд Трамп у п’ятницю оголосив про "масштабну" угоду щодо закупівлі дизельного палива у Росії. Як пише The Atlantic, пересічним американцям ця угода не принесе практично ніякої користі й не призведе до зниження цін на дизельне паливо. Водночас вона може мати величезні наслідки для інших сторін.

"Для Володимира Путіна ця угода – потенційний порятунок. Для розореної війною України – це найобурливіша й найбезсердечніша зрада з боку Трампа на сьогоднішній день. Оточенню Трампа угода обіцяє можливості для корупції з багатомільярдними оборотами", – зазначає видання.

Як пише The Atlantic, рейтинги американського президента стрімко падають, і йому потрібен передвиборчий трюк, здатний спрацювати в останній момент. Тому він вбачає в ударах по російській енергетичній інфраструктурі загрозу для сподівань республіканців на проміжних виборах.

Відео дня

Чому дизельна угода з РФ не має сенсу

США є одним із найбільших у світі виробників та експортерів дизельного палива. Американські нафтопереробні заводи випускають близько 5,2 мільйона барелів дизельного палива на добу. Споживання дизельного палива в США становить приблизно 3,7 мільйона барелів на день.

При цьому угода Трампа з Росією охоплює обсяг у 2,25 мільйона барелів – це еквівалент приблизно 16 годин споживання в США, 10 годин видобутку в США або 14 днів імпорту з Канади.

Кремль заманює оточення Трампа вигідними угодами

Так, минулого тижня газета The New York Times повідомила про можливу багатомільярдну нафтову угоду в обмін на активи, що належать російській компанії "Лукойл", – угода, яка принесла б пряму вигоду одному зі спонсорів Трампа та двом близькосхідним групам, які мали ділові зв’язки зі зятем Трампа Джаредом Кушнером або родиною спеціального представника президента США Стіва Віткоффа.

Однак у привабливих російських схемах є підступ: російські енергетичні активи не мають великої цінності, якщо їх регулярно знищують українські безпілотники, зазначає видання:

"Це робить очевидним прихований принцип "послуга за послугу", закладений у ці вигідні угоди, що пропонуються родині та друзям Трампа: якщо ви змусите Україну капітулювати, ми забезпечимо вам незліченне багатство".

Як підкреслює The Atlantic, Путін намагається використати у війні проти України свій найважливіший стратегічний актив – схильність Трампа до корупції.

"Запропоновані Путіним Трампу 2,25 мільйона барелів дизельного палива не матимуть жодного реального впливу на світові енергетичні ринки чи глобальні ціни на дизель. Але прийняття цього палива призведе до краху режиму санкцій, введеного США проти Росії, і зробить Трампа союзником Путіна у протидії українським ударам по російських об’єктах енергетики", – йдеться у статті.

Крім того, якщо Путіну вдасться схилити Трампа до того, щоб позбавити Україну доступу до американських розвідданих, він завдасть серйозної шкоди її боєздатності.

Дизельна угода Трампа – реакція в США

Віцепрезидент США під час першого терміну Трампа Майк Пенс заявив, що угоду потрібно негайно скасувати. За його словами, ця угода є зрадою спадщини сенатора Ліндсі Грема, який до останнього подиху боровся за більш жорсткі санкції проти РФ.

Також стало відомо, що американські законодавці готують новий двопартійний законопроект, спрямований на заборону будь-яких закупівель російської нафти.

Вас також можуть зацікавити такі новини: