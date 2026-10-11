Угодою з РФ Трамп, ймовірно, порушив закони США, - сенатор-республіканець

З 2022 року в США діє законодавча заборона на закупівлю російської нафти.

Дизельна угода Дональда Трампа і Володимира Путіна, ймовірно, порушує американське законодавство. Про це в інтерв’ю NBC News заявив сенатор-республіканець Том Тілліс.

"Я вважаю, що є вагомі підстави стверджувати, що президент не дотримується закону", – сказав Тілліс.

Як зазначає NBC News, після російського вторгнення в Україну у 2022 році Сенат одноголосно ухвалив закон про заборону імпорту російської нафти, який діє досі.

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Коли журналістка запитала сенатора, що може зробити Сенат, якщо він вважатиме, що Трамп порушує закон, Тілліс згадав переговори Конгресу щодо додаткового бюджетного фінансування уряду США.

"Якщо президент хоче моєї підтримки, яку, на мою думку, він повинен отримати для фінансування військових операцій та річного фінансування понад базовий рівень, я думаю, президент повинен зрозуміти, що це проблема, і я не єдиний республіканець, стурбований цим", – сказав він.

Сенатор також нагадав про зв'язки Росії з Іраном, тож дизельна угода потенційно фінансує удари по американських військових.

Дизельна угода під критикою

Як писав УНІАН, колишній британський прем'єр Борис Джонсон, який ще кілька років тому вважався палким прихильником Трампа, різко розкритикував дизельну угоду США та Росії. Він назвав домовленість "огидною", а закиди Трампа на адресу Зеленського охарактеризував як безглузді.

Також ми писали, що Конгрес США готує двопартійний законопроєкт "Закон Рональда Рейгана "Мир через силу"", який має заборонити закупівлю російської нафти. Конгресмен Дон Бейкон різко розкритикував рішення президента Дональда Трампа щодо закупівлі російського дизелю, назвавши його проявом слабкості та помилкою.

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