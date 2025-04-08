За словами джерел, департамент Маска вишукує нелояльних до Трампа співробітників.

Департамент ефективності уряду (DOGE), який очолює Ілон Маск, стежить за федеральними держслужбовцями за допомогою штучного інтелекту. Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що команда Маска стежить за комунікаціями щонайменше одного федерального агентства, щоб виявити ворожість щодо президента США Дональда Трампа.

За словами журналістів, DOGE нестандартно використовує ШІ та інші технології.

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"Стеження стане прикладом незвичайного використання технологій для виявлення проявів передбачуваної нелояльності серед робочої сили, яка і так уже постраждала від масових звільнень і різкого скорочення витрат", - ідеться в матеріалі.

За словами джерела, команда DOGE, серед іншого, використовує додаток Signal для спілкування, що потенційно порушує федеральні правила ведення обліку, оскільки повідомлення можуть зникати після закінчення певного періоду часу.

Уточнюється, що в департаменті також "широко" задіяли чатбот Grok AI Маска в рамках своєї роботи зі скорочення федерального уряду. Використання ШІ та Signal посилює побоювання експертів із кібербезпеки щодо того, що Маск або адміністрація Трампа можуть використовувати зібрану за допомогою ШІ інформацію для просування своїх власних інтересів або для переслідування політичних цілей.

Журналісти пишуть, що однією зі структур, для стеження за працівниками якої команда DOGE використовувала технології, є Агентство з охорони навколишнього середовища США (EPA). Воно опинилося під пильною увагою адміністрації Трампа.

В EPA повідомили, що за допомогою ШІ DOGE моніторить комунікаційні додатки та програмне забезпечення, таке як Microsoft Teams.

"Нам сказали, що вони шукають антитрампівську або антимасківську мову", - повідомило одне з джерел журналістам.

Ще два співрозмовники видання повідомили, що DOGE шукатиме людей, чия робота не відповідає місії адміністрації Трампа. У зв'язку з цим один із менеджерів закликав держслужбовців до обережності в тому, про що вони листуються або що роблять.

Робота департаменту DOGE Маска

Як писав УНІАН, за задумом DOGE мав займатися "демонтажем урядової бюрократії, скороченням надлишкових правил, скороченням марнотратних витрат і реструктуризацією федеральних агентств".

У березні 2025 року президент США Дональд Трамп обмежив повноваження Маска на тлі масових скорочень держслужбовців. Американський лідер заявив, що глава Департаменту ефективності уряду не має повноважень ухвалювати одноосібні рішення щодо кадрової політики.

Пізніше Трамп заявив, що департамент Маска DOGE припинить роботу. За його словами, рано чи пізно мільярдер захоче повернутися до своєї компанії.

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