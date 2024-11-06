Трамп: Більше жодних воєн під час моєї каденції, я збираюсь це зупинити

Також новий президент США оголосив, що розверне курс США "на 180 градусів" і поверне той час, коли американці повернуть собі контроль у своїй країні.

Дональд Трамп, обраний 47-м президентом США, зробив передбачувану заяву щодо війн, які тривають у світі.

Під час своєї промови перед виборцями Трамп, оголосивши себе новим президентом, заявив, що збирається завершити усі війни, зокрема й в Україні.

"Більше жодних воєн під час моєї каденції. Я збираюся зупинити війну. За 4 роки моєї каденції війни не було. Крім того, ми перемогли ІДІЛ", - заявив Трамп під час виступу у Флориді.

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Крім того, він оголосив, що збирається розвернути курс США "на 180 градусів" і повернути той час, коли американці повернуть собі контроль у своїй країні. Також він анонсував зниження податків та нарощування видобутку нафти, пообіцявши, що її у США буде більше, ніж у Росії та Саудівської Аравії.

Дональд Трамп переміг на виборах у США

Республіканець Дональд Трамп вдруге повернеться у Білий дім, набравши необхідну для перемоги кількість голосів виборщиків, пише The Hill.

Ця перемога робить його першим президентом із часів Гровера Клівленда, який зміг виграти другий термін після перерви. Кампанія 2024 року була насиченою подіями, зокрема через судові процеси проти Трампа, спроби на його життя та заміну демократичного кандидата: Джо Байдена замінила Камала Гарріс.

За кілька годин Дональд Трамп оголосив про перемогу на президентських виборах у США під час звернення до своїх прихильників у Флориді:

"Щодня я боротимуся за вас, кожним зітханням свого тіла. Я не заспокоюся, поки ми не створимо сильну, безпечну і процвітаючу Америку, на яку заслуговують наші діти".

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