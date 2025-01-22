Прем'єр-міністр Польщі погодився з думкою Трампа про необхідність збільшити витрати на оборону.

Президент США Дональд Трамп має рацію в тому, що стосується відповідальності Європи за значне збільшення витрат на оборону, вважає прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Виступаючи в Європейському парламенті, він заявив, що "якщо Європа хоче вижити, їй потрібно бути озброєною".

При цьому Туск назвав Трампа "другом Європи" і підтримав його вимогу про необхідність збільшити витрати на оборону країнами НАТО - до 5% від ВВП (зараз 2%), пише Politico.

"Тільки союзник може побажати іншому союзнику стати сильнішим. Так би не сказав противник Європи", - підкреслив прем'єр Польщі. ЗМІ пише, що при цьому Трамп паралельно погрожував вивести США з військового альянсу, якщо європейські країни не збільшать фінансування оборони. Президент України Володимир Зеленський теж розкритикував Європу за її недостатні оборонні витрати, поки війна на її порозі триває.

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Туск, своєю чергою, зазначив, що Польща змогла наблизити свої оборонні витрати до цільових 5 відсотків. Тоді як Німеччина відмовилася від спільних запозичень для фінансування оборонних витрат.

Інші новини про збільшення витрат на оборону країн НАТО

Раніше УНІАН повідомляв, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте теж заявляв про необхідність збільшити витрати на оборону. "У середньому європейські країни легко витрачають до чверті національного доходу на пенсії, охорону здоров'я та соціальну допомогу. І нам потрібна лише невелика частка цих коштів, щоб зробити оборону набагато сильнішою", - констатував Рютте.

Крім того, перша країна НАТО погодилася збільшити витрати на оборону після вимог Трампа. Нею виявилася Литва. Президент Гітанас Науседа заявив, що витрати буде збільшено до 5-6% від ВВП.

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