На переконання президента України, потрібна спільна європейська політика у сфері безпеки та оборони.

Президент України Володимир Зеленський закликає країни Європи не економити та збільшити витрати на оборону до 5% ВВП. Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав під час виступу на Всесвітньому економічному форумі.

"Нам потрібна спільна європейська політика у сфері безпеки та оборони, і всі європейські країни мають бути готові витрачати на безпеку стільки, скільки це справді необхідно, а не стільки, скільки вони звикли за роки недбальства. Якщо для оборони потрібно 5 % ВВП, значить, це має бути 5 %. І не потрібно грати на емоціях людей, стверджуючи, що витрати на оборону мають компенсуватися за рахунок медицини, пенсій чи чогось іншого - це справді несправедливо", - наголосив Зеленський.

Як зазначив глава держави, Європа повинна навчитися повністю піклуватися про себе, щоб світ не міг дозволити собі ігнорувати її.

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"Зараз не зрозуміло, чи матиме взагалі Європа місце за столом переговорів, коли війна проти нашої країни завершиться. Ми бачимо, який великий вплив Китаю на Росію. Ми глибоко вдячні Європі за всю підтримку, яку вона надала нашій країні під час цієї війни. Але чи слухатиме Президент Трамп Європу, чи домовлятиметься з Росією та Китаєм без її участі?", - сказав Зеленський.

Президент України заявив, що важливо зберігати єдність у Європі, адже "світ не переймається лише Будапештом чи Брюсселем - його хвилює Європа як єдине ціле".

Крім того, Зеленський відзначив, що треба забезпечити, аби жодна європейська країна не була залежною від одного постачальника енергії, особливо від Росії.

"Зараз обставини на нашому боці - президент Трамп планує експортувати більше енергії. Але Європа повинна активізуватися й докласти більше довгострокових зусиль для забезпечення реальної енергетичної незалежності. Не можна продовжувати купувати газ у Москви й водночас очікувати гарантій безпеки, допомоги та підтримки від американців. Це просто неправильно", - переконаний президент України.

Він навів приклад прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, який "не намагається отримати доступ до американського газу, але все ж сподівається користуватися американською безпековою парасолькою".

"Європа повинна мати місце за столом, коли укладаються угоди щодо війни та миру. І я зараз говорю не лише про Україну. Це має стати стандартом. Європа заслуговує на більше, ніж просто бути спостерігачем, коли її лідери обмежуються лише публікаціями в X після того, як угоду вже укладено. Європа повинна формувати умови цих угод", - вважає Зеленський.

Витрати Європи на оборону

Як повідомляв УНІАН, Литва стала першою країною в Європі щодо згоди збільшити витрати на оборону після вимог новобраного президента США Дональда Трампа.

Зокрема, Литва планує збільшити витрати на оборону, щоб стримувати потенційні загрози з боку Росії після того, як обраний президент США Дональд Трамп закликав європейських союзників збільшити фінансування армії.

Раніше Трамп пригрозив вийти з НАТО і зажадав від членів військового альянсу більш ніж удвічі збільшити поточний цільовий показник витрат на оборону до еквівалента 5% від обсягу виробництва.

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