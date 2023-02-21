Новий тристоронній формат Україна-ЄС-НАТО працюватиме й надалі на постійній основі.

Україна, Євросоюз та НАТО об’єднають зусилля для збільшення обсягів виробництва зброї та боєприпасів для потреб Збройних сил України та поповнення запасів союзників.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України. Відповідні домовленості були досягнуті у Брюсселі (Бельгія) на тристоронній зустрічі високого рівня Україна-ЄС-НАТО за участі Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, віце-президента Європейської комісії, високого представника ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозепа Борреля та міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

Зазначається, що головною темою переговорів стало посилення обороноздатності України.

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За результатом зустрічі Україна, ЄС та НАТО домовилися створити координаційний механізм між українськими виробниками та підприємствами країн ЄС і НАТО для оптимізації виробництва озброєнь для українських потреб.

Кулеба висловив вдячність країнам ЄС і НАТО за низку важливих рішень щодо допомоги Україні у сфері безпеки та закликав пришвидшити їхнє втілення.

"У нас спільна мета – відновити мир і стабільність у Європі. Для цього важлива перемога України, забезпечення наших військових усім необхідним у найкоротші терміни", — сказав міністр.

Кулеба також запропонував розпочати підготовку українських пілотів в рамках існуючих механізмів ЄС і НАТО.

Міністр підкреслив, що новий тристоронній формат Україна-ЄС-НАТО працюватиме на постійній основі.

Зброя для України

Данія готова передати Україні 19 самохідних артилерійських установок Caesar. Уряд Данії вже проконсультувався з парламентом під час засідання Комітету з питань зовнішньої політики.

Великобританія передасть Україні 600 ракет Brimstone. Міністр оборони країни Бен Воллес додав, що підтримка України буде й у довгостроковій перспективі.

Крім того, Швеція оголосила про новий пакет військової допомоги Україні. До нього увійдуть бойові машини піхоти, самохідні артилерійські установки і протитанкова зброю.

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