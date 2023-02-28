Також він вважає, що Україна вже виконує свої обов’язки щодо вступу в ЄС.

Президент Латвії Егілс Левітс заявив, що Україна повинна бути одним із учасників Північноатлантичного альянсу. Як він сказав в інтерв’ю Radio Free Europe/Radio Liberty, це буде додатковий плюс для НАТО.

Відповідаючи на питання журналістки, котра зазначила силу української армії, Левітс зауважив, що вступ України до НАТО буде не зараз.

"Я думаю, що після війни ця дискусія відновиться. Я дійсно бачу Україну як державу-члена НАТО, тому що, як ви правильно сказали, вона матиме одну з найкращих армій у світі, і це буде реальним внеском у силу НАТО", - сказав Левітс.

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Також президент Латвії прокоментував і амбіції України стати членом ЄС. Левітс пояснив, що потрібно зробити Києву для того, щоб стати частиною Євросоюзу.

"Для цього є певні реформи, які Київ має запустити в дію. І ці реформи потребують часу. Наприклад, щодо Латвії ми брали участь у цьому процесі протягом семи років від початку процесу членства в ЄС. Звісно, ​​Україна зараз зосереджена на війні, але водночас вони вже зараз роблять реформи… Тому я б сказав, що це не дуже довго, але не в наступному році", - сказав чиновник.

Важливою перепоною для виконання домовленостей є військові дії на території України. Вони зупиняють процес, однак члени Євросоюзу за вступ України в ЄС.

"Це можна було б прискорити. Однак під час війни це може бути складніше. Тому я не можу сказати, коли, але можу сказати, що є серйозне бажання з боку всіх держав-членів, щоб це відбулося якнайшвидше", - відзначив Левітс.

Риторика та дії Латвії щодо України: що відомо

У жовтні Польща і країни Балтії разом працювали над пакетом антиросійських санкцій.

Письменник і журналіст із Латвії Імантс Лієпінш заявив, що Латвія і Естонія змагаються, хто більше допоможе Україні.

У той же час МЗС Латвії застерігає, що РФ за п’ять років може наростити військовий потенціал. Це може спричинити ескалацію біля латвійсько-російського кордону.

Натомість Латвія продовжує підтримувати Україну озброєнням. У січні Київ отримав черговий пакет з зенітно-ракетні комплекси Stinger, гелікоптерами, кулеметами з боєприпасами і безпілотниками.

У грудні стало відомо, що Литва і Латвія відмовила у в’їзді тисячам росіян. Згодом Латвія відмовила у ліцензії "опозиційному" російському каналу "Дождь".

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