Ця зустріч найвищих високопосадовців країна НАТО відбувається для вирішення стратегії альянсу.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запросив президента України Володимира Зеленського відвідати наступний саміт альянсу. Генсек самостійно заявив про це під час прес-конференції в естонському Талліні.

Норвежець зауважив, що сподівається на особисту присутність Зеленського, однак все залежить від розвитку подій на той момент. Саміт НАТО відбудеться 11-12 липні у столиці Литві Вільнюсі.

"Я запросив президента Зеленського відвідати саміт НАТО в липні. Я дуже сподіваюся, що він зможе бути там особисто, але, звісно, це залежить від ситуації, оскільки після повномасштабного вторгнення в цю країну триває серйозна війна", - заявив Столтенберг.

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Саміт НАТО – це зустріч учасників військового альянсу на найвищому рівні, на якому розглядають стратегічний напрямок діяльності даної організації. У 2022-му країни вперше провели відразу три саміти НАТО. Перший був в онлайн форматі 25 лютого, подальші два в офлайн режимі: у Брюсселі 24 березня та Мадриді 29-20 червня. Цьогорічний саміт запланований на 11-12 липня у Вільнюсі.

Як раніше заявляв посол України у Литві Петер Бешта, Зеленський планував особисто відвідати цей саміт НАТО. Для отримання такої можливості президент повинен був бути запрошеним на цей з’їзд, адже Україна не є учасником Північноатлантичного альянсу. Окрім цього схожу риторику мав і спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, який заявляв про сподівання Києва отримати запрошення на саміт.

Відзначимо, що Зеленський за період повномасштабної вторгнення лише двічі покидав межі України. У грудні минулого року президент України відвідав Вашингтон, а на початку лютого 2023-го року – Лондон. Там він зустрівся з Джо Байденом та Ріші Сунаком відповідно.

Саміт НАТО: що відомо

Єнс Столтенберг раніше заявляв, що серед порядку денного саміту НАТО у Вільнюсі буде підтримка України.

Президент США Джо Байден заявив, що саміт НАТО 2024 відбудеться у США. Це буде четвертий з’їзд високопосадовців альянсу в межах Сполучених Штатів Америки – востаннє він відбувався у Чикаго у 2012-му.

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