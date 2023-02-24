Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запросив президента України Володимира Зеленського відвідати наступний саміт альянсу. Генсек самостійно заявив про це під час прес-конференції в естонському Талліні.
Норвежець зауважив, що сподівається на особисту присутність Зеленського, однак все залежить від розвитку подій на той момент. Саміт НАТО відбудеться 11-12 липні у столиці Литві Вільнюсі.
"Я запросив президента Зеленського відвідати саміт НАТО в липні. Я дуже сподіваюся, що він зможе бути там особисто, але, звісно, це залежить від ситуації, оскільки після повномасштабного вторгнення в цю країну триває серйозна війна", - заявив Столтенберг.
Саміт НАТО – це зустріч учасників військового альянсу на найвищому рівні, на якому розглядають стратегічний напрямок діяльності даної організації. У 2022-му країни вперше провели відразу три саміти НАТО. Перший був в онлайн форматі 25 лютого, подальші два в офлайн режимі: у Брюсселі 24 березня та Мадриді 29-20 червня. Цьогорічний саміт запланований на 11-12 липня у Вільнюсі.
Як раніше заявляв посол України у Литві Петер Бешта, Зеленський планував особисто відвідати цей саміт НАТО. Для отримання такої можливості президент повинен був бути запрошеним на цей з’їзд, адже Україна не є учасником Північноатлантичного альянсу. Окрім цього схожу риторику мав і спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, який заявляв про сподівання Києва отримати запрошення на саміт.
Відзначимо, що Зеленський за період повномасштабної вторгнення лише двічі покидав межі України. У грудні минулого року президент України відвідав Вашингтон, а на початку лютого 2023-го року – Лондон. Там він зустрівся з Джо Байденом та Ріші Сунаком відповідно.
Саміт НАТО: що відомо
Єнс Столтенберг раніше заявляв, що серед порядку денного саміту НАТО у Вільнюсі буде підтримка України.
Президент США Джо Байден заявив, що саміт НАТО 2024 відбудеться у США. Це буде четвертий з’їзд високопосадовців альянсу в межах Сполучених Штатів Америки – востаннє він відбувався у Чикаго у 2012-му.