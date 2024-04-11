За словами Дена Коутса, допомога Україні є "найменш витратним способом послабити російську армію та перешкодити російській агресії".

Потенційні наслідки неспроможності допомогти Україні протистояти агресії Росії не обмежуються Європою. Про це у своїй статті для The New York Times пише клишній директор Національної розвідки США Ден Коутс.

На його думку, після "першого вторгнення" Росії в Україну в 2014 році у Вашингтоні сформувався рідкісний консенсус навколо переконання, що США повинні надати військову підтримку опору України.

"Три адміністрації та значна більшість обох партій у Конгресі незмінно стверджують, що агресію президента Володимира Путіна не можна терпіти. ... Зараз члени Конгресу стверджують, що ми повинні відмовитися від витрачання додаткових грошей на допомогу Україні, замість цього зосередившись на власних потребах, переслідуючи власні інтереси. Це помилковий вибір", - стверджує розвідник.

За його смовами, зусилля України захистити себе від наступу Путіна погіршили російську армію більше, ніж хтось вважав можливим. При цьому допомога Україні є "найменш дорогим способом послабити російську армію та перешкодити російській агресії, тим самим захистивши себе та наших союзників".

"Ставки не такі вже й високі. Наша неспроможність допомогти Україні встояти; наша співучасть у допущенні відкритої територіальної агресії досягла успіху; наш підрив безпеки НАТО; наше мовчазне заохочення Китаю потенційно наслідувати приклад Росії; і, головне, відмова від людей мужності й надії, які люблять Америку, була б колосальною стратегічною помилкою. Зараз не час для політичних ігор. Для США настав час зробити те, що, як ми всі знаємо, є правильним", - резюмував Коутс.

Допомога США Україні - останні новини

Напередодні генерал армії Сполучених Штатів, голова Європейського командування Збройних сил США і верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі заявив, що у війні програє та сторона, яка не може стріляти у відповідь.

Виступаючи у Конгресі, військовий зазначив, що без допомоги США за кілька тижнів баланс артснарядів буде 10 до 1 на користь РФ.

До цього спікер Палати представників Майк Джонсон повідомляв, що має намір внести допомогу України на розгляд. Він побіцяв "важливі нововведення" у відповідному документі.

Зокрема, за словами Джонсона, Вашингтон може надати Києву допомогу у виді позики. Крім того, пропонується ухвалення закону, який уповноважує президента конфіскувати російські суверенні активи, заморожені в США, і передавати їх Україні.

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