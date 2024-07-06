На майбутньому саміті НАТО Болгарія запропонує почати мирні переговори.

На майбутньому саміті НАТО у Вашингтоні Болгарія планує запропонувати почати мирні переговори між Росією та Україною. Як пише болгарське видання Novinite, про це заявив виконувач обов'язків прем'єр-міністра країни Дімітар Главчев.

"Я щиро вважаю, що ми повинні виступати за мирні переговори, а Болгарія виступатиме як посередник. Що може бути краще за це? І я буду пропонувати саме це, жодних проблем немає", - сказав він.

Водночас Главчев скептично оцінив шанси Болгарії бути прийнятою як посередник, оскільки це вимагає згоди обох сторін.

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"Це гарна пропозиція, але для того, щоб нас визнали як посередників, необхідна згода. Важливо підкреслити, що ці мирні переговори мають відповідати Статуту ООН і міжнародному праву. Це умови, які, на мій погляд, не підлягають обговоренню", - заявив він.

Також повідомляється, що Главчев підкреслив готовність Болгарії надати Україні підтримку в розмірі 80 мільйонів євро.

Водночас у країні відкинули пропозиції про розміщення болгарських військ в Україні, заявивши, що болгарські солдати захищатимуть тільки національну територію.

"Миротворча місія" Орбана

5 липня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вирушив із візитом до Володимира Путіна з "миротворчою місією", що викликало різку критику в Європі.

До цього Орбан заявив, що Угорщина не може взяти на себе відповідальність за мирні переговори України і РФ, оскільки не має ні мандата, ні політичної ваги, але "може бути "гарним знаряддям у руках людей, які хочуть миру".

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