Колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп публічно похвалив спікера Палати представників Майка Джонсона після ухвалення законопроекту про допомогу Україні.
Як пише The Guardian, він нагадав, що республіканці мають у Палаті представників перевагу лише в один голос, тому Джонсон не може "робити все, що захоче". Трамп похвалив спікера за те, що він перетворив 9 мільярдів доларів допомоги Україні на "прощену позику".
"Я думаю, що він дуже хороша людина. Ви знаєте, він дуже рішуче підтримав мене щодо НАТО, коли я сказав, що НАТО має заплатити... Думаю, він дуже старається. І знову ж таки, у нас мають бути великі вибори", - сказав він в інтерв'ю радіоведучому Джону Фредеріксу.
Скандальна заява Трампа про НАТО:
Нагадаємо, раніше політик заявив, що може заохочувати Росію здійснювати напади на країни-члени Північноатлантичного Альянсу, які виявляться фінансово неспроможними.
У Білому домі та НАТО одразу засудили слова Трампа. Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден назвав їх ганебними та небезпечними, а генеральний секретар Альянсу Йенс Столтенберг сказав, що вони піддають підвищеному ризику американських і європейських солдатів.