Він каже, що спікер "дуже старається".

Колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп публічно похвалив спікера Палати представників Майка Джонсона після ухвалення законопроекту про допомогу Україні.

Як пише The Guardian, він нагадав, що республіканці мають у Палаті представників перевагу лише в один голос, тому Джонсон не може "робити все, що захоче". Трамп похвалив спікера за те, що він перетворив 9 мільярдів доларів допомоги Україні на "прощену позику".

"Я думаю, що він дуже хороша людина. Ви знаєте, він дуже рішуче підтримав мене щодо НАТО, коли я сказав, що НАТО має заплатити... Думаю, він дуже старається. І знову ж таки, у нас мають бути великі вибори", - сказав він в інтерв'ю радіоведучому Джону Фредеріксу.

Скандальна заява Трампа про НАТО:

Нагадаємо, раніше політик заявив, що може заохочувати Росію здійснювати напади на країни-члени Північноатлантичного Альянсу, які виявляться фінансово неспроможними.

У Білому домі та НАТО одразу засудили слова Трампа. Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден назвав їх ганебними та небезпечними, а генеральний секретар Альянсу Йенс Столтенберг сказав, що вони піддають підвищеному ризику американських і європейських солдатів.

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