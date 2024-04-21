Також політика вразила доповідь ЦРУ, пишуть журналісти.

На рішення спікера Палати представників американського Конгресу Майка Джонсона просунути законопроєкти про іноземну допомогу вплинула доповідь ЦРУ і вибір його сина.

Про це пише CNN із посиланням на джерела з його оточення. За їхніми даними, нещодавно він заслухав доповідь директора Центрального розвідувального управління Вільямі Бернса, у якій повідомлялося про важку ситуацію на фронті в Україні та глобальні наслідки бездіяльності США.

"Брифінг залишив незабутнє враження, і Джонсон дедалі більше переконувався, що доля західної демократії лежить на його плечах", - розповіли близькі до політика люди.

Другою причиною стало те, що старший син спікера планує вступити до Військово-морської академії. "Говорячи прямо, я б краще послав кулі в Україну, ніж американських хлопчиків. Цієї осені мій син збирається вступити до Військово-морської академії. Для мене це випробування з бойовою стрільбою, як і для багатьох американських сімей. Це не гра, це не жарт", - говорив він журналістам.

Голова Палати представників із закордонних справ Майкл Маккол розповів, що в ніч перед оприлюдненням законопроєкту Джонсон молився. "Він розривався між спробою зберегти свою роботу і вчинити правильно", - додав МакКол.

Допомога Україні від США: що відомо

Нагадаємо, вчора Палата представників більшістю підтримала законопроєкт, що передбачає надання допомоги Україні.

Тепер документ має підтримати американський Сенат, а потім - президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден.

Ще до голосування в Пентагоні заявили, що зможуть оперативно відправити в Україну новий пакет озброєнь, коли рішення буде остаточно ухвалено.

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