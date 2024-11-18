Дозвіл на далекобійні удари по РФ: у Кремлі зробили заяву

У Путіна переконують, що знають цю інформацію з публікацій ЗМІ.

У Кремлі заявили, що знайомі із даними про дозвіл на далекобійні удари по території Росії західними ракетами із публікацій у ЗМІ.

Як заявив речник диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков у коментарі російським пропагандистам, російська сторона звернула увагу на інформацію від ЗМІ, хоч вона й без посилань на офіційні джерела.

"Позиція нашого президента була гранично чітка і недвозначно сформульована очільником нашої держави у Санкт-Петербурзі", - заявив Пєсков.

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Як реагує Путін

Як повідомляв УНІАН, на зустрічі з міжнародними журналістами в червні Путіна запитали, як Росія відреагує, якщо Україні дозволять використовувати західну зброю для ударів по російській території. Правитель Росії відповів:

"По-перше, ми, звичайно, вдосконалимо наші системи ППО. Ми будемо знищувати їхні ракети. По-друге, ми вважаємо, що якщо хтось думає, що можна постачати таку зброю в зону бойових дій, щоб завдати удару по нашій території і створити нам проблеми, чому ми не можемо постачати нашу зброю того ж класу в ті регіони світу, де вони будуть націлені на чутливі об’єкти країн, які роблять це з Росією?"

Ці слова можуть означати, що Кремль розглядає можливість передачі своїх озброєнь третім країнам, які можуть використовувати їх проти Заходу.

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