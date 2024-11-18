Ймовірно, у Кремлі сформулюють позицію з урахуванням того, що невдовзі у Білий дім повернеться Дональд Трамп.

Рішення президента США Джо Байдена дозволити Україні завдавати ударів по території Росії ракетами великої дальності викликало значний резонанс у Москві, пише BBC.

"Президент США Джо Байден, який залишає свою посаду, прийняв одне з найбільш провокаційних, непрорахованих рішень своєї адміністрації, яке загрожує катастрофічними наслідками", – заявила урядова "Російська газета".

Леонід Слуцький, голова Ліберально-демократичної партії Росії, назвав це рішення таким, що "неминуче призведе до серйозної ескалації, що загрожує серйозними наслідками". Інший політик Володимир Джабаров охарактеризував цей крок як "безпрецедентний крок до Третьої світової війни".

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Гнівні заяви російських посадовців були очікуваними, адже Кремль неодноразово попереджав Захід про ризики таких рішень. У вересні Володимир Путін заявив, що використання західної зброї для ударів по Росії буде розцінено як "пряму участь країн НАТО у війні".

"Це означатиме, що країни НАТО… воюють з Росією", – наголошував він.

У жовтні Кремль заявив про можливі зміни у своїй ядерній доктрині, що багато хто розцінив як попередження Заходу не передавати Україні далекобійні ракети.

Позиція Путіна

На зустрічі з міжнародними журналістами в червні Путіна запитали, як Росія відреагує, якщо Україні дозволять використовувати західну зброю для ударів по російській території. Президент Росії відповів:

"По-перше, ми, звичайно, вдосконалимо наші системи ППО. Ми будемо знищувати їхні ракети. По-друге, ми вважаємо, що якщо хтось думає, що можна постачати таку зброю в зону бойових дій, щоб завдати удару по нашій території і створити нам проблеми, чому ми не можемо постачати нашу зброю того ж класу в ті регіони світу, де вони будуть націлені на чутливі об’єкти країн, які роблять це з Росією?"

Ці слова можуть означати, що Кремль розглядає можливість передачі своїх озброєнь третім країнам, які можуть використовувати їх проти Заходу.

Союзник Путіна, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, у нещодавньому інтерв’ю натякнув, що такі сценарії вже обговорюються:

"Я їх попереджав: "Хлопці, обережно з цими ракетами великої дальності". Хусити можуть прийти до Путіна і попросити системи озброєння, які можуть наносити жахливі удари по кораблях. А якщо він помститься вам за постачання далекобійної зброї президенту Зеленському, поставивши хуситам ракетний комплекс "Бастіон"? Що станеться, якщо авіаносець буде підбитий? Британський чи американський. Що тоді?"

Деякі російські видання намагалися применшити значення цього рішення. Зокрема, військовий експерт у газеті "Известия" стверджував, що російські збройні сили вже мають досвід перехоплення ракет ATACMS під час атак на Крим. Видання також припустило, що новообраний президент США Дональд Трамп може змінити це рішення Байдена після вступу на посаду.

Через два місяці Джо Байден завершить свою каденцію, а Дональд Трамп, який раніше ставив під сумнів військову допомогу Україні, перейде в Білий дім. У Кремлі можуть враховувати цей факт, формулюючи свою відповідь на передачу ракет Україні.

Україні дозволили бити глиб РФ - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у ЗМІ з'явилася інформація про скасування заборони на удари ATACMS, Storm Shadow та SCALP по російській території. Сили оборони тепер можуть бити по військах Росії та Північної Кореї на Курщині.

Натомість в РФ погрожували, що ухвалення таких рішень нібито зробить НАТО прямим учасником війни в Україні. У Раді федерації вже назвали це кроком до Третьої світової війни.

Син новообраного президента Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп-молодший також розкритикував ймовірне рішення Білого дому дозволити Україні бити далекобійною зброєю по Росії.

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